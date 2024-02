GPS prima fascia | punteggi | 24 punti in più a concorso ordinario e abilitazione 60 CFU Cosa prevede la BOZZA TABELLA

Aggiornamento GPS 2024, quali sono i requisiti di accesso per prima e seconda fascia

(Di domenica 25 febbraio 2024) Le GPS graduatorie provinciali e di istituto si aggiorneranno invera per il prossimo biennio 2024/26: l'iter va avanti ma ci sono ancora moltida chiarire. I requisiti di accesso per la secondasono definiti (non serviranno più i 24 CFU), mentre si attende l'avvio dei percorsi abilitanti per ambire allama i relativi percorsi dovranno essere conclusi entro il 30 giugno. Attesa anche per le tabelle di valutazione dei titoli. L'articolo .

Aggiornamento GPS 2024, quali sono i requisiti di accesso per prima e seconda fascia: Manca poco alla pubblicazione dell’ordinanza ministeriale che regolerà l’aggiornamento delle GPS docenti 2024 ... la fine di marzo e comunque difficilmente si andrebbe oltre la prima decade di aprile.orizzontescuola

Professori di sostegno lasciati senza cattedra, scatta la rivolta: «Avevamo già superato rigorose selezioni»: Aspettavano di essere assunti, come è accaduto ai loro colleghi negli anni scorsi, ma d’ora in poi non sarà più così: per questo i supplenti specializzati ...ilgazzettino

GPS 2024 docenti, aggiornamento in primavera. Possibili nuovi inserimenti, scelta di una sola provincia. Ordinanza in arrivo [scarica BOZZA]: Per i posti comuni ulteriore stretta: non potrà partecipare alla procedura di interpello delle scuole chi è inserito nelle GPS. Sarà consentita, per abilitandi/specializzandi sostegno, l’iscrizione ...orizzontescuola