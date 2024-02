Golf | DP World Tour 2024 | Van Driel trionfa al Magical Kenya Open Scalise undicesimo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 febbraio 2024) A Nairobi l’olandese Darius Vansi regala il primo successo in carriera sul DPndo con un totale di 270 (66 69 68 67, -14) colpi aldavanti all’inglese Joe Dean e allo spagnolo Nacho Elvira (272, -12). Quarti con 273 (-11) gli altri iberici Adrian Otaegui e Manuel Elvira e il britannico Matthew Jordan. Settimi con 274 (-10) gli scozzesi Connor Syme ed Ewen Ferguson. Il miglior italiano è Lorenzo, che chiude con lo score di 276 (68 68 72 68, -8) colpi in undicesima posizione. Non è andato invece oltre il 56° posto con 282 (71 68 72 71, -2) il torinese Edoardo Molinari. Sul percorso del MuthaigaClub (par 71), Vansi aggiudica il montepremi di 425.000 ...