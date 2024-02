Golf Bretagna Tour | Alessio Santinelli stacca gli avversari

Golf, veronesi mattatori della finale del Bretagna Tour. Nel lordo vince Pasquale Sciscenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 febbraio 2024) Giornate di gare alRiviera. I due circuiti che hanno toccato il club di San Giovanni hanno soddisfatto questo desiderio grazie all’opportunità di accedere alle finali. L’avvio con ilvinto dacon 73 colpi. Con lui sognano un viaggio in, al quale potranno accedere una volta vinta la finale nazionale, Guido Pianosi (41), Roberto Tamburini (38) e Carlo Andrea Vescovi (42) che hanno ultimato il primo step imponendosi nelle categorie nette endo il pass per la finale. Il giorno successivo Davide Zarotti e Mirko Marcucci hanno mantenuto fede al pronostico imponendosi nel Ticket to Paradise con 66 colpi. Stesso punteggio per Aleksander Hilaj e Leonardo Castaldi che, in virtù del livello di gioco inferiore, sono risultati i ...