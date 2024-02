Gli scatti di Cesare Di Liborio

La curiosità: scatti fotografici da “Cesare” per Luciano Ligabue. FOTO

(Di domenica 25 febbraio 2024) Fino al 6 aprile, lo Spazio Rossodivano di Sant’Ilario espone , maestro del bianco e nero. È dunque possibile ammirare diversi progetti fotografici dell’artista – Icons, SuperNatural, WonderWomen, Lumen flowers – raccolti sotto il titolo di Portraits. Si tratta di foto realizzate in modo rigorosamente analogico ed elaborate in camera oscura con una raffinata ricerca tecnica, in grado di dare all’immagine iniziale forme e tonalità inedite e sorprendenti. L’esposizione è visitabile martedì, mercoledì, venerdì dalle 9.30 alle 12.30; giovedì e sabato dalle 9 alle 13.