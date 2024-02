Gli anticipi | il Guastalla affonda la FalkGalileo | mezzo passo falso del Casalgrande a Colombaro A Campagnola finisce pari Quattro Castella flop

Calcio dilettanti: sabato ricco di anticipi dalla Promozione alla Terza categoria. In Prima spicca la sfida di Guastalla ...

(Di domenica 25 febbraio 2024)intà il derby di Promozione tra(29) e Boretto (27), con le due contendenti che si spartiscono la posta impattando 1-1. Sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio al 22’ con Camillo, ma un quarto d’ora dopo arriva la replica dell’undici di Melotti con Carlucci: un punto a testa che non scontenta nessuno ma che rimanda l’uscita dalla zona playout, con Luzzara e Sarmatese (che dividono il quintultimo posto proprio col) che oggi possono allungare. In Prima categoria B stop interno per il(27): ad imporsi è il Marzolara (29), che sfrutta la rete alla mezz’ora di Biasin, ed effettua il sorin graduatoria. La sfida del girone C sorride al(35), che regola 2-0 in casa la ...