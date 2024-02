Giuseppe Giuliano ucciso nel Milanese | dopo 5 anni due persone sono indagate per omicidio

Basiglio, due indagati per l'omicidio dell'imprenditore edile Giuseppe Giuliano: «Ucciso per questioni di soldi»

Latina , 24 dicembre 2023 – E’ stata Ricevuta in Aula consiliare la sorella di Giuseppe Giuliano , l’eroe bambino di Latina , Medaglia d’oro al valore civile ... (ilfaroonline)

Svolta nelle indagini sull’omicidio Giuliano: a cinque anni dal delitto ci sono due iscritti nel registro degli indagati: Ne è passata di storia, negli ultimi cinque anni, tra gli appartamenti ristrutturati di Borgo Vione. Quella, per fare l’esempio più illustre, dell’imprenditore-spia russo Artem Uss, scappato dai lussu ...milano.repubblica

Basiglio, due indagati per l'omicidio dell'imprenditore edile Giuseppe Giuliano: «Ucciso per questioni di soldi»: Ci sono due indagati per omicidio aggravato con l’accusa di aver sparato la mattina del 25 febbraio 2019 al 64enne Giuseppe Giuliano, freddato con tre colpi di pistola sulla soglia del cantiere di ...milano.corriere

