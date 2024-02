Giuntoli nega la lotta scudetto | «Con la Champions League stagione positiva»

(Di domenica 25 febbraio 2024) Cristianoha parlato nel prepartita di Juventus-Frosinone, tornando anche sulla. A Sky Sport il dirigente dei bianconeri hato lacon l’Inter, confermando l’obiettivo. OBIETTIVI – Crsitianonon guarda all’Inter e alla. Prima di Juventus-Frosinone, il dirigente bianconero ha parlato in questo modo degli obiettivi: «Dobbiamo continuare a testa bassa e cercare di arrivare all’obiettivo prefissato, ovvero l’ingresso in. Con il quarto posto sarà assolutamente una. Il lavoro che sta svolgendo Allegri è un grandissimo ...

Juventus, summit Giuntoli-Allegri per scacciare la crisi: atteso confronto con la squadra: Allegri e Giuntoli si sono confrontati per capire cosa abbia causato la crisi di risultati della Juventus, l'ipotesi è un calo psicologico ...it.blastingnews

Volete Rabiot Ok, dateci lui | Giuntoli, lo scambio non ha precedenti: contattato Tuchel in persona per trattare: Giuntoli ha stabilito le sue condizioni: è disposto a cedere Rabiot ma soltanto dietro uno scambio con il grande campione tedesco. Cosa sta succedendo. Sono forse passate fin troppo inosservate alcune ...jmania

Il goal of the day è di Higuain: La Juventus, tramite X, ha rivelato che il gol of the day porta la firma di Gonzalo Higuain: "Gonzalo Higuaín: una macchina da gol #GoalOfTheDay", ha scritto il ...tuttojuve