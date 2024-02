Girone D. Il Victor ospita il Carpi e prova a rialzare la testa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Rimettersi in piedi in fretta e proseguire la corsa. E sa che per farlo c’è un ostacolo bello grosso da superare ilSan Marino che questo pomeriggio ad Acquaviva se la vedrà con il. Avversario di lusso, seconda forza del campionato e un seguito di tifosi sul Titano oggi importante. Insomma, la squadra di mister Serpini sarebbe capace di fare paura a chiunque. Per numeri e ambizioni. Il piccoloche a lungo è stato davanti agli emiliani in classifica, in questa stagione ha abbondantemente dimostrato di non soffrire di timori reverenziali. Ma ultimamente la squadra di mister Cassani deve piuttosto fare i conti con se stessa. Nelle ultime settimane capitan Sabba e compagni sembrano aver perso il brio dei giorni migliori. E da questo punto di vista le questioni societarie dell’ultimo periodo di certo non aiutano a ...