Giovanni Lanfranco: Il pittore «rinato» dalla passione dello storico

(Di domenica 25 febbraio 2024) Con le sue opere,è stato un protagonista del Seicento. Ma non sarebbe stato riconosciuto in tutto il suo valore, senza lo sguardo e le intuizioni del grande studioso tedesco Erich Schleier, da poco scomparso. Un sodalizio attraverso i secoli. Lo vidi, giovane, la prima volta, a casa di Mario Lanfranchi, a Roma, in palazzo del Grillo. Nel 1979. Aveva poco più di 40 anni. Erich Schleier, ormai più italiano che tedesco, era affabile, curioso lontano da ogni retorica. Frasi brevi, asciutte, e un grande occhio. C’erano con noi, in quel tempo felice, gli studiosi romani più appassionati: Claudio Strinati, Maurizio Marini, Luigi Ficacci, Anna Coliva, Filippo Tuena. E, con loro, Fabrizio Lemme. Fascinoso e trascinatore era Luciano Maranzi, restauratore senza falsa dottrina. Giornate indimenticabili, fra antiquari e studi di professori e di ...