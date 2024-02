Giovanili biancazzurre La Primavera incassa cinque reti fuori casa Contro l’Albinoleffe si ferma la serie positiva

Giovanili biancazzurre. La Primavera sbanca Brescia con due reti. La squadra di Grieco consolida il quarto posto

(Di domenica 25 febbraio 2024) Sia otto risultati utili di fila la splendida strisciadella Spal, che sul campo delincappa in una pesante sconfitta. A Cologno al Serio (provincia di Bergamo) finisce infatti 5-2 per i padroni di, con la squadra di Grieco che paga a caro prezzo l’inferiorità numerica per oltre un tempo. È una sconfitta che fa male, anche perchécompie il sorpasso balzando in terza posizione a braccetto con l’Udinese. Ma nei piani alti la classifica è cortissima, se si considera che alle spalle della capolista Cremonese troviamo il Parma a 36 punti, Udinese e Albinoleffe a 33, Venezia e Spal a 32. I giochi per accedere ai playoff quindi sono apertissimi.

