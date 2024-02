Giorgio Armani elogia Giorgia Meloni | “Donna con due attributi robusti”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 25 febbraio 2024) La presidente del Consiglio,, piace allo stilistaper il suo coraggio e la sua fermezza, anche se non ha detto proprio così. “Ha due elementi importanti in corpo abbastanza, non ce li ha ma è come se ce li avesse”, ha detto oggi il fondatore di uno dei più importanti marchi di moda al mondo. “Sulla politica e le strategie che mette in atto non sono così competente”, ha aggiunto lo stilista, rispondendo alla domanda di un giornalista straniero al termine della sfilata della Milano Fashion Week per la prossima stagione autunno-inverno. “Mi secca, a volte, vederla così piccolina e minuta in Europa in mezzo a tanti statuari ed eleganti signori. Lei è lì con la sua giacchettina ma ha un bellissimo viso”.