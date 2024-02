Gianni Sperti | chi è cosa fa la sorella Cinzia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 25 febbraio 2024), con laè legato da un rapporto profondissimo ed entrambi nutrono una comune passione per la danza, che ha portato al successo il ballerino pugliese e volto tv ., laL’opinionista di Uomini e Donne e lasaranno ospiti insieme per la prima volta a Verissimo, talk condotto da Silvia Toffanin, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5.è una figura di cui si conosce molto poco, tranne il fatto che condivide con il fratello una profonda passione per la danza. I due hanno cominciato a studiare insieme fin da giovani, un legame che ha contribuito a plasmare il percorso diverso il successo come stimato ballerino professionista.Dalle poche ...