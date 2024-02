Gianandrea Noseda torna nella sua Milano | alla Scala

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 25 febbraio 2024) . Una fama mondiale, costruita grazie al suo talento nel tempo, lo accompagna. Mentre un programma strepitosamente attuale attende il pubblico. La Stagione della Filarmonica dellariprende domani 26 febbraio con il concerto dell`orchestra ospite del 2024, la National Symphony Orchestra, in arrivo da Washington insieme con il suo direttore musicale.Il pianista Seong-Jin Cho manca al Teatrodal 2018, ed è solista nel Quarto Concerto di Ludwig van Beethoven, mentre in aperturadirige la prima esecuzione italiana di Wake Up!, nuova commissione al giovane compositore statunitense Carlos Simon.seconda parte è in programma la Sinfonia n. 5 in re minore op. 47 di Dmitrij Shostakovich. Fondata nel 1931, la National Symphony Orchestra è tra le compagini più ...