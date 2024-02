Ghostlighting | la nuova frontiera della manipolazione | quattro consigli per non cascarci

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Lo do per assodato: tutti sappiamo cos’è il ghosting e qualcuno ci è pure incappato. Ma per eccesso di zelo, voglio ricordartelo: è quella “cosa” poco simpatica per cui, mentre stai frequentando una persona (e le cose potrebbero pure andare alla grande), sparisce, puff. Faccio un esempio. Magari stai preparando una cenetta romantica e ti accorgi che hai finito il sale. Allora gli mandi un messaggio per chiedergli di comprarlo ma, stranamente, non ti risponde. Dopo un’ora ancora niente. “Forse è in una riunione fiume” pensi. Allora ti armi di santa pazienza e vai tu al supermercato. Prepari la cena, apparecchi, accendi le candele e aspetti. Per sempre. Infatti, l’altra persona non ti risponderà mai più. Mi rendo conto che può sembrare assurdo e in effetti lo è, ma fidati, è un fenomeno sempre più diffuso. E, tutto sommato, nemmeno il peggiore. Suo fratello maggiore, il gaslighting, ...