GF | Sergio e Greta ultime news | cosa accade tra sospetti e coccole

Grande Fratello, Vittorio e Sergio: la scelta di Greta

Tra Greta D'Ottavi e Sergio Rossetti al Grande Fratello sta nascendo l'amore? La finale si avvicina e i concorrenti continuano la loro corsa. I Sergetti, così definiti dai fan, stanno appassionando una parte del pubblico di Canale 5. Inizialmente il cuoco sembrava non voler creare alcuna love story nella Casa di Cinecittà, anche perché si diceva contrario ai triangoli amorosi. Con l'eliminazione di Vittorio Menozzi è entrato in gioco Alessio Falsone nel percorso di Greta. Ma sembra proprio che il nuovo arrivato non voglia avere alcuna relazione qui. Ed ecco che per i Sergetti si apre una nuova strada. Greta e Sergio al GF sempre più vicini