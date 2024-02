Genta | «Inter nella top tre in Europa | sotto soltanto a due»

Genta: "Inter tra le prime 4 in Europa, il Napoli non può più perdere terreno! Test vero, a Bergamo vittoria per un errore"

Il giornalista Carlo Genta elogia l'Inter, che sta disputando una stagione strepitosa. A Sky Sport si è addirittura sbilanciato, mettendola sotto soltanto ad altre due squadre in Europa. TOP TRE – Continuano a piovere elogi per l'Inter vista la stagione che i nerazzurri stanno disputando. Il giornalista Carlo Genta, addirittura, posiziona i nerazzurri fra le prime tre migliori squadre in Europa. Queste le sue parole a riguardo: «L'Inter continuo a pensare che sia fra le prime tre squadre in Europa insieme a Manchester City e Real Madrid, con queste due leggermente sopra. Direi che sono ottimista sul passaggio del turno».

