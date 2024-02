Genoa-Udinese 2-0 | nono ko stagionale per i friulani 

(Di domenica 25 febbraio 2024) AGI - Una vittoria che dà una spallata alla lotta retrocessione. Ilvince 2-0 contro l', le reti di Retegui e Bani regalano tre punti fondamentali ai rossoblù, ora a quota 33 punti e a +13 dalla zona rossa.koper i friulani, che non sfruttano le sconfitte di Sassuolo e Verona: la squadra di Cioffi resta a +3 dalla terzultima posizione. Moduli speculari e un atteggiamento simile: i primi 25 minuti del Ferraris sono trascorsi sul filo dell'equilibrio, il primo pericolo è arrivato dal colpo di testa di Lucca, con l'attaccante friulano fermato soltanto dalla traversa. La risposta da parte del Grifone è stata immediata, un intervento miracoloso da parte di Okoye sul tiro ravvicinato di Vasquez ha evitato il gol da parte dei padroni di casa. Il difensore messicano ci ha riprovato al 32' ...

