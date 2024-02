Genoa | Retegui e Bani in gol | Udinese ko | colpo-salvezza per Gilardino

Genoa-Udinese 2-0: gol di Retegui in rovesciata e raddoppio di Bani. Bianconeri ko in 10 per l'espulsione di Kristensen

(Di domenica 25 febbraio 2024) Una vittoria che dà una spallata alla lotta retrocessione. Ilvince 2-0 contro l', le reti diregalano tre punti fondamentali ai rossoblu, ora a quota 33 punti e a +13 dalla zona rossa. Nono ko stagionale per i friulani, che non sfruttano le sconfitte di Sassuolo e Verona: la squadra di Cioffi resta a +3 dalla terzultima posizione. Moduli speculari e un atteggiamento simile: i primi 25 minuti del Ferraris sono trascorsi sul filo dell'equilibrio, il primo pericolo è arrivato daldi testa di Lucca, con l'attaccante friulano fermato soltanto dalla traversa. La risposta da parte del Grifone è stata immediata, un intervento miracoloso da parte di Okoye sul tiro ravvicinato di Vasquez ha evitato il gol da parte dei padroni di casa. Il difensore messicano ci ha riprovato al ...

