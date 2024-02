Genoa più vicino alla salvezza | 2-0 all’Udinese

Genoa-Udinese 2-0: gol di Retegui e Bani

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 25 febbraio 2024) Pubblicato il 25 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Con una vittoria per 2 a 0 sull'Udinese, maturata negli ultimi minuti del primo tempo e mai in discussione nel secondo, ilcompie un passo importante verso la, salendo a quota 33 punti mentre i friulani restano a 23, appena tre punti sopra Sassuolo e Verona (già sconfitte in questa 26ma giornata di campionato). La partita è stata piuttosto equilibrata nel primo tempo con un'Udinese che in avvio ha anche sfiorato la rete con Walace: ma con il passare dei minuti è emerso ilche prima colpisce il palo con Vazquez, poi va in vantaggio con la rovesciata di Retegui al 36mo e dopo 4 minuti raddoppia con Bani. In avvio di secondo tempo l'Udinese resta in 10 dopo tre minuti per il doppio giallo a Thomas Kristensen. Da quel momento la partita non ha avuto più storia con i ...