Genoa Gilardino | «Rinnovo? La società non mi ha ancora chiamato»

Genoa, Gilardino: 'Rinnovo? La società non mi ha chiamato. Retegui può migliorare in due cose'

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 25 febbraio 2024) Le parole di Alberto, tecnico del, dopo la vittoria ottenuta dai rossoblù in casa contro l’Udinese Albertoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria delcontro l’Udinese. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Sono felicissimo per la prestazione dei ragazzi, la abbiamo interpretata nel migliore dei modi. Sapevamo che la prima parte della gara poteva essere come è stata, siamo stati un po’ lenti nel giro palla da dietro, però poi abbiamo preso in mano la partita, abbiamo velocizzato il gioco e creato i presupposti per poter andare a fare gol. Merito dei ragazzi, abbiamo palleggiato in modo positivo, resta il rammarico di non aver fatto il terzo gol. Resta una partita affrontata con la giusta mentalità e il giusto atteggiamento». IL SECONDO A INIZIARE E FINIRE LA ...