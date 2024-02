Geetit, via alla volata salvezza. A Cagliari per il tris di vittorie di fila. Baciocco: "Artefici del nostro destino»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Lainizia a. Questo pomeriggio, alle 16, laBologna sarà di scena in Sardegna, sul campo del Cus quinto in classifica per la quintultima giornata del campionato di A3 maschile: terzultimi in zona playout, i rossoblù vanno a caccia del terzo successo consecutivo per approfittare del turno di riposo di Garlasco e salire al quartultimo. Di più. Bologna è pure a due punti dal quintultimo posto che significadiretta, occupato Brugherio, che ospita il fanalino di coda Salsomaggiore. Ha l’obbligo di fare punti, Bologna, per salvare la stagione e proseguire la crescita delle ultime settimane. L’opposto Listanskis, però, è in dubbio a causa di un’infiammazione al tendine del ginocchio, che lo ha tenuto fermo negli ultimi 10 giorni: non è bastato il turno di riposo ...