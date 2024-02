Gasp si affida ai fedelissimi. Ma tuona sul calendario

(Di domenica 25 febbraio 2024) Prima il Milan. Poi tre giorni dopo l’Inter. Lo snodo stagionale dell’Atalanta, tornata quinta dopo la vittoria del Bologna nell’anticipo contro il Verona, passa da un’inedita doppia trasferta ravvicinata a San Siro. Stasera i rossoneri, mercoledì i nerazzurri. Solita regola per la Dea, nessun turnover e si pensa ad una partita alla volta. Tutte le energie sono rivolte solo al Milan, da domani testa all’Inter, da giovedì testa al Bologna che domenica sarà di scena al Gewiss Stadium. Poi ci sarà l’Europa League a Lisbona. Sei partite toste in ventidue giorni decisivi per l’Atalanta. Che arriva al Meazza con il vento in poppa, dopo una striscia aperta in campionato di sei vinte e una pareggiata, dopo un ciclo di undici vittorie in tredici partite, dopo aver battuto due volte su due il Milan negli ultimi due mesi, il 9 dicembre per 3-2 al Gewiss Stadium all’andata in campionato, con ...