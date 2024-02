Garetto non ha dubbi | Siamo sulla strada giusta

Tendenza v-beauty, cos'è la skincare intima e a cosa serve

(Di domenica 25 febbraio 2024) C’è molto da raccontare quando si spengono le luci su Ancona-Rimini. Perché la terza vittoria consecutiva i biancorossi se la sono presa in maniera bizzarra. Ancora una volta a rincorrere. E, proprio come successo ormai più di qualche settimana fa contro la Torres al ’Neri’, ancora una volta a far brillare i propri uomini-gol in un attimo. Un batter di ciglia e una partita complicatissima si trasforma in una gioia da festeggiare con i tifosi sotto il settore ospiti dello stadio Del Conero. Festeggiamenti ai quali si è ormai abituato Marco. Del centrocampista il secondo gol, quello che ha spaccato una partita che non si era messa affatto bene. "Rispetto alle ultime due partite – spiega il centrocampista piemontese arrivato a Rimini nel mercato di riparazione dal Renate – questa l’abbiamo iniziata oggettivamente sottotono. I nostri avversari ci venivano a ...

Prima gara da titolare e primo gol in biancorosso. Addirittura dopo appena quattro minuti. Giornata da ricordare quella di martedì per il Rimini, ma anche ... (sport.quotidiano)

Il Padova non molla, ok il Pescara senza Zeman. Taranto, notte al secondo posto: Garetto e Langella. Dopo lunghissimi tre mesi senza vittorie, risorge la Recanatese che approfitta della goffa autorete di Zagnoni (1-0) per spuntarla nel derby con la Vis Pesaro. Dopo l’unico ...gazzetta

Rimini super, terza vittoria consecutiva. Ancona ribaltato in sette minuti: Il Rimini non può più nascondersi, soprattutto dopo l'arrivo di Troise in panchina. In terra marchigiana, contro l'Ancona, è arrivata la terza vittoria consecutiva che ...tuttoc

Ancona-Rimini 1-3, dorici ribaltati in 6 minuti: I dorici si illudono con Saco, al 34’, ma poi vengono ribaltati dai romagnoli, nella ripresa, in appena 6 minuti: dal 50’ al 56’ le reti di Morra, Garetto e Langella.veratv