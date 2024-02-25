Galatasaray-Antalyaspor lunedì 26 febbraio 2024 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Galatasaray - Antalyaspor: 11'ler: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta kapanis maçinda sahasinda Bitexen Antalyaspor ile karsi karsiya gelecek.sporx

Galatasaray - Antalyaspor (CANLI): Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasinda Antalyaspor'u konuk ediyor. Avrupa'ya veda eden sari-kirmizililar, Besiktas derbisi öncesinde alacagi galibiyetle hem liderligini sürdürmek hem de moral ...gazetevatan

Galatasaray Antalyaspor maçi canli yayin (Süper Lig 27. hafta): Trendyol Süper Lig'in 27. hafta kapanis maçinda Galatasaray, sahasinda Bitexen Antalyaspor ile karsilasacak. RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Antalyaspor maçini hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.sozcu.tr