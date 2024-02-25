Galatasaray-Antalyaspor (lunedì 26 febbraio 2024 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici
Galatasaray-Antalyaspor (lunedì 26 febbraio 2024 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 25 febbraio 2024) Dopo aver dato addio all’Europa League nella tragica notte di Praga, il Galatasaray si rituffa sul campionato per rispondere al Fenerbahce nella lotta al titolo della Superlig turca. Atteggiamento a dir poco presuntuoso del cimbom nella gara di ritorno in repubblica Ceca, con una serie di clamorosi errori difensivi e un Ayhan che si è fatto espellere ingenuamente sull’1 a 1 e InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi tutta la notizia su infobetting
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