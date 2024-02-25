Galatasaray-Antalyaspor (lunedì 26 febbraio 2024 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Galatasaray, Bitexen Antalyaspor Maçiyla Lig Liderligini Koruma Pesinde: Trendyol Süper Lig'in 27. haftasinin kapanis maçinda Galatasaray, Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek. Galatasaray, ligde liderlik koltugunu korumak ve Fenerbahçe'nin yaklasmasini engellemek için sahad ...hedefhalk

Galatasaray - Antalyaspor: 56. randevu: Süper Lig'de Antalyaspor'u agirlayacak Galatasaray, Akdeniz ekibiyle 56. kez karsi karsiya gelecek.sporx

Galatasaray'da Antalyaspor öncesi 3 sakat!: Tüm Spor - Süper Lig'in 27. haftasinda yarin Antalyaspor ile karsilasacak olan Galatasaray'da üç futbolcu sakatliklari nedeniyle görev yapamayacak.spor.haber7