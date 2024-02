Furia del maltempo sull’Italia | allerta in 5 regioni Previsioni | pioggia | neve e grandine

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Roma, 25 febbraio 2024 - Iltorna a flagellare l'Italia, un nuovo fronte perturbato dell'Atlantico è in avvicinamento al Bel Paese e investirà nelle prossime ore nelle zone settentrionali e occidentali, per poi espandersi anche allepiù a est. Da attendersi forti e diffuse precipitazioni fin dal mattino, comprese abbondanti nevicate a quote collinari. Il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con lecoinvolte, ha quindi emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Da lunedì ègialla su Liguria, basso Piemonte, Lombardia settentrionale, sulla Toscana occidentale e sui ampi settori dell'Emilia-Romagna centro-occidentale. Gli ampi rovesci potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche, come indicate nel bollettino nazionale di criticità e di ...