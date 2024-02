Frenano le vendite di mobili italiani | colpa della domanda debole e le tensioni geopolitiche

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 25 febbraio 2024) Si sapeva che il 2023 per le imprese del settore legno-arredo italiano sarebbe stato più impegnativo rispetto agli anni precedenti, caratterizzati da una crescita costante degli ordini. Sia i risultati nel primo e nel secondo trimestre hanno confermato la frenata in atto, soprattutto per quanto riguarda le esportazioni, mentre il mercato interno ha continuato a essere sostenuto dall’effetto dei bonus fiscali sull’edilizia. Di conseguenza, il settore ha chiuso l’anno con un calo dell’8,1% nel fatturato alla produzione, secondo i dati preconsuntivi diffusi da FederlegnoArredo. Il valore è sceso a 52,6 miliardi di euro, con un calo più marcato sul mercato domestico (-10,1%) a causa del progressivo depotenziamento degli incentivi fiscali menzionati e una diminuzione più contenuta delle esportazioni (-4,5%). A livello delle singole macro-aree, si evidenzia una flessione più marcata per ...