Francia | Elis del Bordeaux in coma farmacologico

(Di domenica 25 febbraio 2024), ancora ansia per Alberth, giocatore del: il giocatore ha subito un colpo in testa ed è inInsono ore di ansia per i tifosi dele tutti gli appassionati calcistici dopo il brutto incidente capitato ad Alberth. Durante la sfida dei Girondins contro il Guingamp in Ligue 2, il calciatore ha rimediato un colpo alla testa. Rimasto a terra e subito soccorso, il calciatore è stato portato immediatamente in ospedale, dove i medici hanno scelto di indurlo in. Come riportato da L’Equipe, il calciatore honduregno è ancora ine la prognosi è riservata.

