Francesca Michielin | una carriera splendida come i suoi look

Francesca Michielin e la rivelazione sulla malattia: “Mi hanno tolto un rene, ma oggi ci scherzo su”

(Di domenica 25 febbraio 2024) Oggicompie 29 anni e ha alle spalle già unaricca di soddisfazioni: oltre ad essere una cantante affermata, è anche conduttrice di X Factor, dove tutto è iniziato.non ha affrontato un periodo facile per via di problemi di salute. A Stasera c’è Cattelan, la conduttrice di X Factor ha raccontato dell’operazione che ha affrontato e di aver tolto un rene, senza però dilungarsi troppo in dettagli personali. Classe 1995, quest’oggi 25 febbraio compie 29 anni.. Crediti: Instagram/– VelvetMagLa notorietà ha bussato alla sua porta nel 2011, dopo aver trionfato ad X Factor, programma che in seguito l’ha voluta nuovamente su quel palco, ma questa volta ...

