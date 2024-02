Fossombrone a Termoli. Caccia al bottino pieno - Fossombrone a Termoli. Caccia al bottino pieno

(Di domenica 25 febbraio 2024) Iloggi scende aper una gara importante al fine della classifica essendo nel ‘mezzo’ di una graduatoria molto corta (tra il paradiso dei playoff e il purgatorio playout). "Ci aspetta uno scontro salvezza contro unche in casa ha fatto risultati importanti – sottolinea il trainer Michele Fucili – quindi sarà una partita molto difficile, ilè una buona squadra, ha un buon attacco con Esposito uno dei giocatori più talentuoso della categoria, quindi dobbiamo fare grande attenzione cercando di ripetere la prestazione con la Sambenedettese e dare continuità ai risultati, purtroppo abbiamo la defezione del nostro capitano Lorenzo Pagliari e assieme a lui anche Fagotti, Germinale e Bio". "Sarà una partita molto difficile – dice il centrocamposta Massimo Conti – uno scontro salvezza ...

