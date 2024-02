Formula 1 | Ricciardo | “Red Bull pronta a schiacciare gli avversari”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 febbraio 2024) Daniel, attuale pilota della Visa CashApp RB, parla della Reddopo i test pre stagionali del Bahrain: “La Redha fatto vedere che ètutti gli”. Commenta la prestazione deglicon il sorriso sulle labbra: “Rido perché sono sorpreso, ma non lo sono. Credo che sia una squadra che dà il meglio di sé quando vince. Quando succede è come se volesserocompletamente la concorrenza, Non è come: ‘Ok, ora stiamo vincendo. Andiamo in vacanza’. È come: ‘Teniamo i piedi ben saldi a terra’. Ecco dove penso che siano arrivati quest’anno”. Dopo la stagione più dominante nel 2023, ora si presentano con un’auto che mi ha fatto dire: ‘Wow’ “. Sulla figura chiave di Newey: “Mi sembra che abbiano avuto ...