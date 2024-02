Formazioni ufficiali Lecce-Inter | le scelte dei due tecnici

Leggi tutta la notizia su calcionews24

Comunicate le formazioni di Lecce-Inter, match di Serie A in programma alle 18.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Ramadani, Blin, Rafia; Almqvist, Piccoli, Sansone. All. D'Aversa. A disposizione: Samooja, Borbei, Krstovic, Oudin, Venuti, Gonzalez, Berisha, Banda, Esposito, Burnete, Pierotti, Kaba.

Inter (3-5-2): Audero; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Inzaghi. A disposizione: Di Gennaro, Calligaris, Arnautovic, Klaassen, Buchanan, Calhanoglu, Barella, Pavard, Darmian, Sarr, Bastoni, Akinsanmiro.