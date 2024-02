Forlì | oggi l’occasione è ghiotta | A Pistoia superiorità da sfruttare

Forlì, l'occasione da sfruttare: "Punti pesanti, ci siano da stimolo"

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024)è più unica che rara. Nell’ecosistema della serie D, infatti, non capita spesso di presentarsi acon i favori del pronostico. Dimenticate Trotta, Piscitella e ‘Facu’ Marquez,(ore 14.30) al ‘Marcello Melani’ ilsi troverà di fronte tutta un’altra Olandesina, ridimensionata all’ennesima potenza dalla stringente politica di austerity varata dal nuovo corso e reduce tra le mura ‘amiche’ da 4 sonori capitomboli consecutivi, scanditi da 0 gol fatti a fronte di 10 al passivo. Va da sé, ordunque, che il Galletto non può farsi sfuggire i 3 punti per aggiungere ulteriore croccantezza a una classifica che fa sognare. "Rispettiamo la Pistoiese perché viene da buone prestazioni, sebbene gratificate dal risultato solo col Mezzolara. È una squadra in continua evoluzione, stante il via vai di ...