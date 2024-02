Follini | “A coalizioni servono regole | non si litighi sulla politica estera”

Coalizioni, il richiamo di Follini: "Servono regole, non si litighi su politica estera"

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 25 febbraio 2024) "Definire prima cosa è negoziabile e cosa no, su quali basi poggia lo stare assieme" "Laitaliana sta appesa alle. Ma lestanno appese al nulla, o quasi. E così, la navigazione prosegue senza meta, oscillando di continuo tra patti di sangue che non vengono rispettati e congiure di palazzo che non