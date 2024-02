Foibe | a Napoli Centrale il ‘Treno del Ricordo 2024’ | in esposizione le masserizie degli esuli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 25 febbraio 2024) Sarà visitabile fino a questa sera alle ore 19 (ultimo ingresso alle ore 18,30), presso il binario 14 della stazione di Napoli Centrale, il “Treno del2024”, il progetto promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, per ricordare le vittime dellee dell’esodo giuliano-dalmata. Il Treno delè un treno storico, messo a disposizione da Fondazione FS Italiane e appositamente allestito con una mostra multimediale e l’delle. Il progetto del Treno delnasce da una risoluzione della Commissione Cultura della Camera dei deputati votata all’unanimità ed è realizzato dalla Struttura di missione per gli anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali della ...