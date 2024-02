Firenze | Alberto Angela chiude tourismA con una folla da stadio

(Di domenica 25 febbraio 2024), 25 febbraio 2024 - “Ritornare qua aè come ritornare a casa. Non ci sono tanti altri posti dove riesci a vedere così tante menti sulla stessa lunghezza d’onda”. Si è chiusa con queste parole di, padrino acclamatissimo della manifestazione, la X edizione di “- Salone dell’Archeologia e del Turismo culturale” organizzato da Archeologia Viva (Giunti editore) al Palazzo dei Congressi di. Il noto conduttore tv ha salutato con affetto il grande filosofo Luciano Canfora che ha ricordato commosso l’amico Piero. Poi, scortato con tanto di selfie dai legionari della Legio I italica, si è congedato dal pubblico della kermesse dia ...

