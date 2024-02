Fiorentina | Sottil non convince | addio a fine stagione?

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 25 febbraio 2024), ultima chiamata per Riccardo: se nonrà la dirigenza in questi ultimi mesi saràDomani contro la Lazio inizia un periodo molto delicato per Riccardo: l’esterno dellaè in scadenza di contratto, ma sul suo futuro non ci sono ancora certezze. Come riportato dall’edizione locale del Corriere della Sera, mentre la piazza sembra ormai aver perso le speranze, la dirigenza viola vuole ancora dare una chance al calciatore: da qui a, se saprà tornare ad incidere, ci sarà il rinnovo: se no saràdopo otto anni a Firenze, tra giovanili e prima squadra.