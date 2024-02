Fiorentina-Lazio | probabili formazioni | orario e dove vedere la partita in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Firenze 25 febbraio 2024 - C'è un sogno Champions League da coltivare e per farlo bisogna spezzare le speranze delle rivali. Nella giornata di domani, lunedì 26 febbraio 2024 alle ore 21, andrà in scena al Franchi di Firenze un duello di porzioni continentali, tra. In palio formalmente solo i tre punti, ma di fatto le duesi giocano una porzione importante di Champions League: entrambe sono infatti a caccia di una rimonta sul quarto posto e sconfiggere l'avversaria di fronte significherebbe mette un pesante freno alla sua ambizione di quarto posto. Da una parte lava a caccia di conferme. Dopo un grande finale di 2023, che aveva visto i Viola chiudere l'anno al quarto posto, con l'anno nuovo sono venuti meno i risultati: sono appena 4 i punti raccolti nelle ultime cinque ...