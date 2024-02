Fiorentina | Italiano annuncia | 'Dodo e Castrovilli | manca poco al rientro'

(Di domenica 25 febbraio 2024) Scontro diretto per l'Europa. Laospita al Franchi la Lazio nella 26esima giornata di Serie A (lunedì, ore 20.45), la...

Fiorentina - Lazio : domani sera Vincenzo Italiano tenterà di sfatare il tabù biancoceleste: i precedenti non gli sorridono Lunedì sera Fiorentina – Lazio ... (calcionews24)

“La posta in palio è troppo alta , dobbiamo rimanere attaccati alle squadre che ci precedono. Quella contro la Lazio sarà una partita troppo importante per ... (sportface)

Sono state diramate le convocazioni della Fiorentina in vista del match di domani sera contro la Lazio al Franchi. Tutti presenti tranne i lungodegenti... (calciomercato)

Italiano, la Lazio è forte ma ci faremo trovare pronti: (ANSA) - FIRENZE, 25 FEB - ''La Lazio è una squadra forte e in salute ma ci faremo trovare sicuramente pronti''. Così Vincenzo Italiano aspettando la gara di domani sera al Franchi contro la formazion ...msn

Convocati Fiorentina: quattro assenti per Italiano: Sono state diramate le convocazioni della Fiorentina in vista del match di domani sera contro la Lazio al Franchi. Tutti presenti tranne i lungodegenti Dodo, Castrovilli.calciomercato

Fiorentina, novità sulle condizioni di Kouamé: il comunicato: Importanti novità dall'infermeria per la Fiorentina. Migliorano le condizioni di Christian Kouamé che ha contratto la malaria durante l'esperienza in Coppa d'Africa. Il calciatore non sarà a ...lalaziosiamonoi