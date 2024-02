Fine vita: il Consiglio regionale del Lazio discuterà la proposta di legge

(Di domenica 25 febbraio 2024) AGI - Ildel, così come quello di altre 14 regioni,ladisuldell'Associazione Luca Coscioni e chiamata 'Liberi Subito'. Non essendoci unanazionale sul suicidio assistito, infatti, la materia attualmente è regolamentata dalla sentenza 242 del 2019 della Corte Costituzionale, che si era pronunciata sul Caso Cappato/Antoniani, e che di fatto ha legalizzato l'accesso alla procedura ma solo a fronte di precise condizioni di salute. Non vengono però garantiti tempi certi nella procedura del 'suicidio assistito' e proprio della definizione delle procedure e tempi del Servizio Sanitario Nazionale esianche nel ...

