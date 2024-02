Final Fantasy VII Rebirth | come iniziare a giocare

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di domenica 25 febbraio 2024) In questa guida vi spiegheremoil vostro viaggio inVIIe vi daremo trucchi e consigli per affrontare le vaste distese che giacciono fuori da Midgar Sono passati quattro lunghi anni ed èmente giunto il momento di continuare il viaggio di Cloud e compagni.VII Remake è stato un enorme successo di critica e pubblico e per tale ragione le aspettative sul suo seguito sono altissime. Oggi vi daremo una serie di dritte che vi consentiranno di esplorare al meglio la nuova fatica di Square Enix. Poichè ora Midgar e i suoi torreggianti reattori non sono che un ricordo e territori irti di pericoli si stagliano all’orizzonte. Se non volete perdervi nell’immenso nuovo mondo esplorabile e desiderate ...