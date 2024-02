Filiera industriale automotive | audizione del ministro Urso

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 25 febbraio 2024) ROMA – Mercoledì 28 febbraio, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, la Commissione Attività produttive della Camera svolgerà l’deldelle Imprese e del Made in Italy, Adolfo(foto), sulla situazione delladell’. L’appuntamento verrà trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 13.40, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio. L'articolo L'Opinionista.