Figlio del 7 ottobre | l’attivista israeliano Maoz Inon a TPI | “La guerra non fermerà il nostro sogno di pace”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 25 febbraio 2024)è uno dei più prominenti attivisti per laisraeliani. Ha perso entrambi i genitori durante gli attacchi del 7, ma insiste: «Stop al ciclo di violenza, lanonildi». La mattina del 7viene svegliato verso le 7.30 da un messaggio del padre sul gruppo whatsapp di famiglia: «Stanno suonando gli allarmi e ci sono razzi dappertutto, siamo nella stanza di sicurezza». Ma non dà particolare importanza al messaggio. Per quanto strano, pensa, è normale da quelle parti e solo dopo aver acceso il notiziario viene a sapere di un attacco in corso. «Ho richiamato i miei genitori e mi hanno detto che stavano ancora bene», ...