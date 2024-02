Fezzanese rivede la luce Ma il pareggio sta stretto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024)0 Città di Varese 0: Salvalaggio, Selimi, Stradini, Del Bello, Santeramo, Nicolini (77’ Cecchetti), Giampieri, Bruccini, Cantatore (70’ Mariotti), Baudi, Fiori (72’ Lazzoni). A disp. Angeletti, Guelfi, Gabelli, Beccarelli, Banti, Scarlino. All. Rolla. CITTA’ DI VARESE: Ferrari, Vitofrancesco, Benaquista, Cottarelli, Molinari, Zazzi, Malinverno, Perissinotto (59’ Liberati), Stampi (46’ Ortelli), Furlan (74’ Bernacchi), Banfi (83’ Musumeci). A disp. Cassano, Pisan, Colombo, Popovchev, Settimo. All. Cotta. Arbitro: Antonini di Rimini (Tuccillo di Pinerolo e Mulassano di Cuneo). Note: espulso al 73’ Molinari. SARZANA – Una bellanon riesce a battere il Città di Varese come avrebbe meritato e si deve accontentare di un. Termina così 0-0 l’anticipo della ventottesima ...