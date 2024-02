Ferragni-Fedez | Travaglio sul Nove | “A Muschio selvaggio ho detto solo la verità sull’effetto Vanna Marchi | non commento il privato”

Ferragni-Fedez, Travaglio sul Nove: “A Muschio selvaggio ho detto solo la verità sull’effetto…

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Marco, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi sul, è tornato sulla sua partecipazione al podcast, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso in casa dei Ferragnez. “Non credo ci si possa separare per così poco, specie in un matrimonio con due bambini. – hail giornalista sminuendo il suo ruolo nella seprazione della coppia più famosa d’Italia – Io houna cosa che sanno tutti: lo scoop di Selvaggia Lucarelli sul pandoro e sulle uova di finta beneficienza ha trasformato nell’immaginario collettivo, non in tribunale – non ci sono condanne e non mi sembra materia da processo penale – la ‘Santa Chiara’ in. – ha ...