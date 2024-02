Femminicidio in Sardegna | il figlio 44enne uccide la madre di 77 anni

Sud Sardegna, 77enne trovata morta in casa: arrestato il figlio

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tragedia nella notte nel Sud della, a San Gavino Monreale. Maria Atzeni, una donna di 77, è stata massacrata di botte e poi strangolata dal, Simone Uras. Raccapricciante la scena che si sono trovati davanti i carabinieri, intervenuti dopo l’allerta di un altro dei figli della donna. Il presunto assassino, con gravi problemi psichiatrici, è stato rintracciato mentre tentava di scappare in un paese vicino.Leggi anche: Lite tra parenti, 43enne muore accoltellato alla festa di compleanno in villa La ricostruzione dei fatti Il delitto è avvenuto nella tarda sera di sabato 24 febbraio, quando Uras e Atzeni erano soli in casa. Anche se sarà soltanto l’autopsia a chiarire le dinamiche del, sembra che ilabbia massacrato di botte l’anziana ...