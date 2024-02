Femminicidi, donna uccisa in casa a San Gavino, arrestato il figlio

Li hanno trovati senza vita in casa, marito e moglie, dopo che i vicini hanno allertato le forze dell’ordine per le urla sentite. Sembra esser l’ennesimo ... (open.online)

Femminicidi, donna uccisa a San Gavino, arrestato il figlio: A trovare la donna, ieri notte verso le 22, uno dei figli: l'ipotesi più avvalorata è che l'anziana sia stata strangolata ma bisognerà attendere l'autopsia per capire cosa sia avvenuto nella casa.repubblica

Flash mob “One billion rising” contro la violenza sulle donne: Torna "One Billion Rising" contro la violenza sulle donne, flashmob oggi in piazza Primo Maggio per ricordare le vittime di Femminicidio. Iniziativa avviata nel 2012 da Eve Ensler per sensibilizzare ...ilgiorno

Cinque donne uccise a Vienna in meno di 24 ore: le autorità indagano per ricostruire quanto accaduto: Come in Italia, anche in Austria, la violenza sulle donne resta un problema sociale, importante da affrontare. Le autorità austriache stanno indagando sull’uccisione di cinque donne a Vienna, nelle ul ...notizie