Fedez all' afterparty di Versace | Elodie e quel matto a Iannone | il selfie di Mengoni con Anne Hathaway

Da Gigi Hadid e Anne Hathaway a Fedez e Hyunjin: l’afterparty stellare di Versace dopo la sfilata

(Di domenica 25 febbraio 2024) I gossip più interessanti del weekend vedono protagonisti l'immancabile, Ilary Blasi e la dichiarazione a Bastian, il messaggio di(che è ritornato in pista) e il colpaccio dicon

Chiara Ferragni finalmente parla. In un’intervista al Corriere della Sera, l’imprenditrice digitale affronta i due temi che hanno monopolizzato le cronache ... (ildifforme)

“Sono stata zitta per troppo tempo. Ora penso sia importante parlare e spiegare”. Chiara Ferragni non intende più tacere. Almeno […] (perizona)

Chiara Ferragni e Fedez separati: quanto vale e come sarà diviso il patrimonio: Chiara Ferragni e Fedez separati: quanto vale e come sarà diviso il patrimonio dell'ormai ex coppia d'oro del jet set nazionaleigossip

Chiara Ferragni e Fedez, "escalation nella crisi". Cosa sa Candida Morvillo: Una ritratto di Chiara Ferragni con tante luci e poche ombre quello fornito da Candida Morvillo a In altre parole , il programma condotto ...iltempo

Chiara Ferragni rompe il silenzio su Fedez: «Abbi fiducia. Starai bene». Le indagini vanno avanti e spunta un testimone chiave: La magia sembra essersi rotta. Alle spalle un Annus horribilis. Iniziato con il successo di Sanremo 2023, poi le crisi coniugali (sempre rientrate), la malattia di lui e, infine, un grosso ...leggo