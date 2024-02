FC 24 SBC Eroe base Tripla minaccia UCL UWCL 87+ a scelta

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di domenica 25 febbraio 2024) Nuovo appuntamento con le SBC su EA Sports FC 24! Scopriamo insieme premi, requisiti, ed alcune possibili soluzioni della sfida creazione rosao UEFA a87+ che ha come premio finale un player pick (1 su 3) contenente una cardChampions League ocon valutazione 87 o superiore Anche quest’anno cercheremo, durante tutta la stagione, di tenere traccia di tutte le SBC fornendovi informazioni sui requisiti per completarle, sui premi che si possono ottenere e su alcune delle possibili soluzioni! Ricordiamo che in molti casi è più convienente provare ad utilizzare le carte che si hanno all’interno del proprio club, prendendo spunto ...