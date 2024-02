Favola della domenica – L’acquario magico

(Di domenica 25 febbraio 2024) Carolina viveva nell’isola di Lampaluna. Suo papà era un pescatore. Abitavano in una casetta in riva al mare. La bambina si era affezionata a un pesce rosso che si fermava a nuotare nella caletta di fronte alla sua casa. L’aveva chiamato Rossino. Un giorno gli domandò: “Dove vai?” “Vado a trovare dei pesci più grandi e più saggi di me”. “Che cosa raccontano?” “Ci dicono che esiste il regno animale, quello vegetale e quello umano e che tutti sono buoni”. “Non è possibile. So che voi pesci mangiate i vostri simili, che esistono delle piante carnivore e che gli uomini si fanno del male l’uno con l’altro” disse Carolina che credeva di conoscere un po’ il mondo. Immerse una mano nell’acqua bassa e accarezzò il suo amico. “Voglio confidarti un segreto. Esiste un luogodove nessuno fa del male a nessun altro” rivelò Rossino con aria misteriosa. “Posso ...

